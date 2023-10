Les Bleues s'imposent en Norvège en Ligue des nations

À l'image de leurs deux premiers matches dans cette Ligue des nations face au Portugal (2-0) et en Autriche (1-0), les Bleues ont livré une prestation sérieuse à Oslo (2-1). Les joueuses d'Hervé Renard réalisent un carton plein à l'issue de cette phase aller dans cette nouvelle compétition avec cette troisième victoire de suite.

Mais la Norvège n'a jamais mis en péril les Françaises, qui sont surtout passées par les côtés en première période. Au retour des vestiaires, elles ont en revanche fait preuve de suffisance, manquant de justesse et de maîtrise technique à l'image de Sakina Karchaoui. La défenseuse du PSG a été l'une des déceptions de ce match, péchant par excès d'individualisme.

Thea Bjelde a récupéré et lancé Mimmi Löfwenius qui a centré vers Sophie Roman Haug. Elisa De Almeida puis Griedge Mbock ont perdu leur duel de la tête, ce qui a profité à Marit Bratberg Lund, à l'affût pour tromper Picaud, qui n'a pu que ralentir la course du ballon dans son but (60e, 1-1). L'égalisation norvégienne a secoué les Françaises. headtopics.com

Bien lancée par Geyoro, elle s'est infiltrée à gauche le long de la ligne de corner pour centrer. Son centre a maladroitement été coupé par Mjelde, qui a trompé sa gardienne. Dufour a continué à être entreprenante dans son couloir. Sans complexe, elle a tenté une frappe (39e).

La France s'impose en Norvège (1-2) et signe un troisième succès, Wendie Renard décisiveWendie Renard a marqué le but de la victoire pour l'équipe de France féminine en Norvège (1-3) en Ligue des nations. Lire la suite ⮕

Ligue des nations féminine: suivez Norvège-France en directAprès deux victoires en autant de match en Ligue des nations, l'équipe de France féminine veut continuer son carton plein lors de la double confrontation face à la Norvège. Première manche ce vendredi à Oslo (19 heures). Lire la suite ⮕

- Toulouse (Ligue Europa) I Chez les Reds, le style a changé mais pas les idéesAdversaire de Toulouse jeudi (21h) à Anfield lors de la 3e journée de la Ligue Europa, Liverpool a intensifié son processus de reconstruction. Lire la suite ⮕

France (F) : les Bleues s’imposent grâce un but de Wendie RenardLa France s’est imposée contre la Norvège (1-2) à l’occasion de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Lire la suite ⮕

Griedge Mbock et Julie Dufour titulaires avec les Bleues en NorvègeGriedge Mbock et Julie Dufour figurent dans le onze de départ de l'équipe de France qui affronte la Norvège ce vendredi (19 heures), dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des nations. Lire la suite ⮕

Norvège (F) : les compos officielles !Découvrez les compositions du choc entre l'équipe de France féminine et la Norvège pour le compte de cette première édition de la Ligue des Nations. Lire la suite ⮕