Les bénéfices de l'activité physique

Quels sont les bénéfices ? L'activité physique possède de très nombreuses vertus et constitue un excellent moyen de se prémunir contre les maladies chroniques. La pratique régulière d'une activité physique a de très nombreux bienfaits, parfois insoupçonnées : Elle permet d'avoir une bonne condition physique ce qui, au-delà de l'amélioration de vos performances sportives, facilitera votre vie quotidienne.

Elle protège contre la survenue des maladies cardiovasculaires (infarctus du myocarde et angine de poitrine), quel que soit l'âge. Elle protège contre certains cancers en particulier celui du seinchez la femme, de la prostatechez l'homme, et du côlonchez les deux sexes. Elle réduit le risque de diabète et aide à mieux équilibrer le taux de sucre dans le sang (glycémie). Elle facilite la stabilité de la pression artérielle. Elle est efficace pour le maintien du poids de forme et peut reduire les risques d'obésité. Elle réduit le risque de lombalgies . Elle améliore le sommeil. Elle lutte efficacement contre le stress, la dépression, l'anxiété





