Les Baux-de-Provence: récolte et pressage des olives au moulin Castelas

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninFootball: le collectif Rouge direct affirme qu'il est "urgent" de commencer à sanctionner l'homophobie dans les stades

LESECHOS: Comment les rosés de Provence gardent des couleurs à l'exportationLes trois appellations du Sud-Est sont toujours prisées des acheteurs étrangers. Elles exportent le tiers de leur production, notamment aux Etats-Unis. En parallèle, elles cherchent à se renforcer aux antipodes.

La source: LesEchos

LAPROVENCE: Aix-en-Provence : les nouvelles pépites du Technopôle de l’Arbois dévoiléesLa nouvelle promotion des pépites du Technopôle de l'Arbois sera présentée le 7 novembre lors du '12/14 de l'Arbois'.

La source: laprovence

EUROPE1: «Repos Digital» aide les familles à clôturer les comptes des personnes décédées sur les réseaux sociauxChaque jour, découvrez la pépite du jour dans la France Bouge avec Elisabeth Assayag.

La source: Europe1

LESECHOS: Musique : les 7 tournées les plus lucratives de tous les tempsAvant que le duo de divas Taylor Swift-Beyoncé ne bouleverse la hiérarchie avec leurs tournées actuelles d'une ampleur inédite, le palmarès était dominé par un gentlemen's club conduit par Sir Elton John himself.

La source: LesEchos

GQ_FRANCE: Les 11 héros de films d’horreur les mieux habillés de tous les tempsDe Matt Hooper dans Les Dents de la mer au petit Danny Torrance dans Shining, voici les meilleurs moments mode vus dans les films d'horreur.

La source: GQ_France

LAVOIXDUNORD: Les pompes funèbres recrutent dans les Hauts-de-France mais peinent à attirer les candidatsLes Hauts-de-France sont la troisième région qui propose le plus de postes dans le secteur funéraire. Mais les agences ont du mal à attirer des candidats prêts à s’investir dans ce milieu particulier, exigeant, mais aussi très humain.

La source: lavoixdunord