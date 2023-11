Les basiques à avoir dans sa garde-robe pour l'hiver

Quels sont les basiques à avoir dans sa garde-robe pour se constituer un bon vestiaire d’hiver, peu importe la météo annoncée ? Parce que l’hiver est avant tout la saison du réconfort, on mise essentiellement sur des pièces dans lesquelles on se sent bien, celles que l’on considérerait presque comme des “doudous”. On pense notamment aux robes et pantalons en maille, aux manteaux oversized aux lignes moelleuses ou encore aux pulls en cachemire dans lesquels se blottir.

Autant de pièces qui se retrouvent à mi-chemin entre la tendance knitwear - dont la dernière adepte n’est autre que Kate Middleton - et le quiet luxury, cette mode qui consiste à privilégier les jolies matières et les vêtements à l’aura intemporelle qui se marient parfaitement ensemble. La saison hivernale ne se limite néanmoins pas seulement à la douceur de la maille. Elle rime également avec les incontournables festivités de fin d’anné

:

