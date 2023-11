Les banques européennes adoptent la tokénisation des actifs financiers

En Europe, deux phénomènes majeurs sont actuellement à l’œuvre en matière d’adoption des actifs numériques : d’une part, la structuration d’un cadre réglementaire adapté ; de l’autre, les initiatives des institutions financières autour de la représentation d'actifs financiers sur blockchain.

A ce propos, les annonces récentes de UBS et Deutsche Bank sont d’envergure : elles s'inscrivent dans une tendance plus large et mettent en lumière les stratégies adoptées par les banques au sujet de la « tokénisation » de titres financiers.« Tokeniser » consiste à représenter un actif (financier ou non) sur une infrastructure blockchain. Par la suite, l'actif, tel qu’un titre de dette par exemple, peut être transféré, réglé et mis en sécurité sur cette même infrastructur





