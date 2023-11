Les avocats d'Alexeï Navalny accusés d'extrémisme en Russie

L'extrémisme a toujours eu, dans le régime de Vladimir Poutine, des contours flous. Ont été extrémistes les Témoins de Jéhovah, des opposants politiques, des militants de la cause LGBT, des activistes écologiques ou contre la corruption… Depuis le 13 octobre dernier, c'est le métier d'avocat qui, à son tour, est une preuve 'd'extrémisme'. À cette date, et à quelques heures d'intervalle, trois avocats, actuels ou anciens, d'Alexeï Navalny, sont visés par des perquisitions et arrêtés.

Le parquet requiert leur mise en détention provisoire, que le juge s'empresse d'approuver. Igor Sergounine, Vadim Kobzon et Alexeï Liptzer sont accusés de 'participation à une organisation extrémiste'. Le 16 novembre, Rosfinmonitoring, le gendarme financier russe, les inscrit tous trois sur sa liste des personnes 'terroristes et extrémistes'. Ils risquent de lourdes peines de prison. On aurait pu penser que la société civile russe - ou ce qu'il en reste - serait habituée à voir les répressions franchir sans cesse de nouveaux palier





LEXPRESS » / 🏆 41. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Russie : les avocats de l’opposant Alexeï Navalny arrêtés, il dénonce un acte « scandaleux et illégal »Les trois avocats de l’opposant russe emprisonné Alexeï Navalny ont été placés en détention provisoire vendredi après des perquisitions des services de sécurité dans une affaire « d’extrémisme »

La source: sudouest - 🏆 57. / 22,68 Lire la suite »

Russie: Alexeï Navalny dénonce l'arrestation «scandaleuse et illégale» de ses avocatsDepuis deux jours, l'opposant russe, qui purge une peine de 19 ans de prison pour extrémisme, s’est retrouvé seul face au juge. La semaine dernière, trois de ses avocats ont été arrêtés. Une décision qu’il dénonce comme « scandaleuse et illégale ». Ses partisans y voient un moyen pour le pouvoir d’isoler encore plus l’opposant.

La source: RFI - 🏆 21. / 61,6 Lire la suite »

Russie: l'opposant Alexeï Navalny de nouveau placé à l'isolement, sans courrierL'opposant russe, condamné en août dernier à 19 ans de prison pour 'extrémisme', a de nouveau été placé à l'isolement sans pouvoir communiquer avec le monde extérieur.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75,4 Lire la suite »

Les Frères musulmans font ce qu’ils disent et disent ce qu’ils font, écoutez-lesFemmes portant des abayas à Lyon.

La source: LePoint - 🏆 8. / 83,72 Lire la suite »

Pourquoi les antidépresseurs mettent-ils du temps à agir (quand ils agissent) ?Certains antidépresseurs favorisent la création de nouvelles connexions entre les neurones du cerveau, ce qui permet in fine à la personne d’aller mieux. Et ce changement d’architecture du cerveau exige du temps.

La source: courrierinter - 🏆 30. / 55,44 Lire la suite »

Ils pourront dire qu’ils y étaient !Dans un Stadium incandescent, le public toulousain a porté les siens jusqu’à l’impensable : si, si les 'Violets' ont fait tomber le grand Liverpool !

La source: ladepechedumidi - 🏆 24. / 58,52 Lire la suite »