Les attaques israéliennes se multiplient dans le sud du Liban

C'est l'autre front de la guerre qui a repris le 7 octobre au Proche-Orient, le sud du Liban, où l'armée israélienne riposte de plus en plus fortement aux attaques du Hezbollah sur le nord de son territoire, avec des attaques ciblées contre les cadres du mouvement, ça a été le cas dimanche encore pour un commandant militaire du Hezbollah... Avec aussi des bombardements de plus en plus loin, en six mois ils ont coûté la vie à près de 70 civils libanais.

Entretien avec Samy Gemayel, député libanais, président du parti Kataëb. Des personnes marchent dans les décombres de bâtiments détruits suite à des frappes sur la ville de Naqura dans le sud du Liban, près de la frontière avec le nord d'Israël, le 4 janvier 2024

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



RFI / 🏆 40. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Guerre Israël-Hamas : l’armée israélienne dit avoir éliminé un chef du Hezbollah au LibanIl s’agit d’« Ali Abdel Hassan Naïm, commandant adjoint de l’unité des roquettes et des missiles du Hezbollah », a indiqué l’armée de l’Etat hébreu. Le mouvement libanais, soutien du Hamas palestinien, a annoncé « le martyre » de sept de ses combattants.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

L'armée israélienne annonce avoir tué un chef du Hezbollah au LibanD'après une annonce de l'armée israélienne ce vendredi 29 mars, un chef de l'unité des missiles du Hezbollah libanais a été éliminé dans une frappe israélienne, dans le sud du Liban, sur fond de recrudescence des violences entre les deux belligérants.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Le Hezbollah cible de frappes attribuées à Israël au Liban et en SyrieLe Hezbollah libanais a été vendredi la cible de frappes massives attribuées à Israël avec l'élimination d'un de ses chefs au Liban et la mort de plusieurs de s...

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »

Le Hezbollah cible de frappes attribuées à Israël au Liban et en SyrieLe Hezbollah libanais a été vendredi la cible de frappes massives attribuées à Israël avec l'élimination d'un de ses chefs au Liban et la mort de plusieurs de ses combattants en Syrie, sur fond de craintes d'une conflagration régionale.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Le Hezbollah cible de frappes attribuées à Israël au Liban et en SyrieLe Hezbollah libanais a été vendredi la cible de frappes massives attribuées à Israël avec l'élimination d'un de ses chefs au Liban et la mort de plusieurs de ses combattants en Syrie, sur fond de craintes d'une conflagration régionale

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Le Hezbollah cible de frappes attribuées à Israël au Liban et en SyrieLe Hezbollah libanais a été vendredi la cible de frappes massives attribuées à Israël avec l'élimination d'un de ses chefs au Liban et la mort de plusieurs de ses combattants en Syrie, sur fond de craintes d'une conflagration régionale. L'armée israélienne n'a pas commenté les frappes en S...

La source: NotreTemps - 🏆 39. / 62 Lire la suite »