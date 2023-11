Les applications de suivi du cycle menstruel peuvent être dangereuses pour la sécurité des femmes

Certaines de ces applis aux millions d'utilisatrices peuvent se révéler être dangereuses pour leur sécurité.Elles s’appellent Flo, Glow ou Clue et sont devenues essentielles pour des millions de femmes dans le monde car elles permettent de surveiller leur cycle menstruel. Elles se présentent sous la forme d’un calendrier, les utilisatrices indiquent quand elles ont leurs règles.

Elles peuvent aussi mettre des informations concernant leurs symptômes, si elles ont mal au ventre, si elles se sentent fatiguées etc… Et puis, ces applications sont aussi utiles pour les femmes qui veulent tomber enceinte, ou qui attendent un enfant. Elles indiquent les périodes d’ovulation et permettent ensuite de suivre l’évolution de leur grossesse durant les 9 mois. Sauf que ces applications soulèvent plusieurs problèmes, notamment au sujet des données personnelles. En effet, vous imaginez les millions d’informations médicales qui y sont stockées. Dans un monde où le corps des femmes est encore soumis à des lois conservatrices, notamment concernant l’avortement, ça peut être un gros problèm





