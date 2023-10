Les analystes de BofA revoient à la baisse les résultats du troisième trimestre de Hasbro

) est passé de Neutre à Achat chez BofA vendredi, les analystes ayant abaissé l'objectif de prix de l'action de 90 $ à 53 $.

Les analystes ont déclaré que les jeux Baldur's Gate et Monopoly Go de la société ne sont pas suffisants pour compenser le déclin des jouets. "Nous rétrogradons Hasbro à Neutre suite aux résultats du troisième trimestre de l'entreprise", écrivent les analystes."Nous avions récemment relevé Hasbro à Achat, car nous nous attendions à une forte hausse du segment Wizards (WOTC) grâce à son jeu Lord of the Rings Magic et aux revenus de redevances de Baldur's Gate 3 et de Monopoly Go.

"HAS a effectivement annoncé un chiffre d'affaires WOTC très élevé au troisième trimestre (+38 % par rapport au consensus +26 %), mais malheureusement, ses ventes de produits de consommation (CP) ont diminué de 19 % par rapport à l'année précédente, bien en dessous de notre estimation de -13 % et du consensus de -5 %", ont-ils expliqué. headtopics.com

Les analystes ont également indiqué que la société n'avait pas relevé ses prévisions comme la banque d'investissement s'y attendait. En outre, ils"restent optimistes quant à la capacité de Tim Kilpin à redresser l'activité jouets de HAS", mais ont déclaré que"les commentaires récents suggèrent que cela pourrait se produire plutôt en 2025".

{username} À l'instant Partager Suivre ce postNe plus suivre ce post Enregistrer Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés . Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés La réponse de l'auteur{commentContent} Répondre 00 Signaler {username} À l'instantLa réponse de l'auteur Partager Suivre ce postNe plus suivre ce post Enregistrer Sauvegardé. headtopics.com

Mattel et Hasbro prévoient un ralentissement des ventes pendant les fêtesMattel et Hasbro prévoient un ralentissement des ventes pendant les fêtes Lire la suite ⮕

Istres : des activités pour renforcer les liens entre les parents et les enfantsPour cette première édition de la semaine de la parentalité, les trois centres sociaux de la ville ont travaillé main dans la main pour proposer de nombreuses activités. Lire la suite ⮕

Astérix est dans les bacs, les libraires de Montpellier sont dans les starting-blocks'L'iris blanc', dernier épisode du héros gaulois, est disponible et en bonne place chez Sauramps comme à la Fnac... Lire la suite ⮕

Après les émeutes, les tensions demeurent entre la police et les jeunesSi une majorité de Français conservent une image positive des forces de l’ordre, les relations sont néanmoins de plus en plus difficiles auprès des jeunes et dans certains quartiers. Lire la suite ⮕

Actions, obligations : les gagnants et les perdants de la pause sur les taux de la BCERetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital Lire la suite ⮕

JO de Paris 2024 : les étudiants remplaceront les athlètes au village olympique après les épreuvesPlus de 1 000 logements étudiants vont être créés à partir du village des JO de 2024. Les étudiants qui verront leur logement réquisitionné seront dédommagés par une prime et deux places pour les jeux. Lire la suite ⮕