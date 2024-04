Les ambulanciers de Brooklyn : un film saisissant sur le système de santé

Le quotidien d’ambulanciers urgentistes de Brooklyn, New York, vu par une nouvelle recrue (Tye Sheridan) en équipe avec un vieux routier (Sean Penn). Dans ce cousin d’« A tombeau ouvert », de Martin Scorsese, à l’humeur seventies poisseuse et célinienne plus proche de « Taxi Driver », le réalisateur français de « Johnny Mad Dog » nous immerge dans les quartiers avariés de la Grosse Pomme et dans l’esprit cabossé d’anges gardiens aux abois, hérauts d’un système de santé sans pitié.

Certes, les dialogues et symboles mystiques sont appuyés et la mise en scène ne fait pas dans la dentelle ; ce n’est pas son but. Jean-Stéphane Sauvaire est un formaliste au style uppercut et hallucinatoire qui doit autant à sa fréquentation des zones de guerre qu’à son passé d’assistant de Gaspar Noé (« Irréversible ») : son cinéma nous rend palpables la tension, la peur, l’épuisement, les dilemmes et les errements borderline de ses personnage

lobs / 🏆 5. in FR

