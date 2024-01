Les agriculteurs français se mobilisent contre la suppression des avantages fiscaux sur le diesel agricole

La mobilisation du monde agricole s'étend en Europe et notamment à la France. C'est en Allemagne qu'est né le mouvement, le mois dernier. Les exploitants protestent notamment contre la suppression d'avantages fiscaux sur le diesel agricole. Beaucoup ont le sentiment d'être abandonnés et incompris. Dans son exploitation à 200 km au sud de Berlin, Alexander Otto élève 400 vaches laitières et produit aussi des céréales. A 34 ans, le jeune agriculteur emploie 45 salariés.

Et il a fait ses calculs : la fin de l’exonération sur le diesel lui fera perdre 100.000 euros chaque année. «Nous avons 25 tracteurs, quatre moissonneuses-batteuses. Avec l’interdiction du glyphosate qui est en suspens, on doit travailler de plus en plus avec les machines et donc on a besoin de plus de diesel. Avec l'augmentation des frais de personnel et du fourrage, c'est difficile, d’autant que sur le marché mondial, les prix des céréales ont chuté ces derniers temps





