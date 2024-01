Les agriculteurs français maintiennent leurs actions jusqu'à ce qu'il y ait des décisions concrètes

Le président de la FNSEA Arnaud Rousseau a indiqué qu'il n'y aurait "pas de levée des actions" menées par les agriculteurs en France pour exprimer leur désarroi, tant qu'il n'y aurait "pas de décisions concrètes" de l'exécutif, lundi à la sortie d'un entretien avec le Premier ministre Gabriel Attal.qui a accueilli les syndicats majoritaires lundi soir pendant un peu plus de deux heures, sans annonces à la sortie.

Il n'y aura"pas de levée des actions" menées par les agriculteurs tant qu'il n'y aura"pas de décisions concrètes" de l'exécutif, a déclaré lundi à la sortie de cette rencontre le président de la FNSEA Arnaud Rousseau. "On attend du Premier ministre que dans la semaine, il puisse faire un certain nombre de déclarations qui fassent bouger les lignes sensiblement", a-t-il précisé. Gabriel Attal veut"aller vite","dans la semaine" pour certaines annonces, a affirmé le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, qui s'est exprimé après la FNSEA et le syndicat Jeunes agriculteurs au sortir de la réunio





Europe1 » / 🏆 41. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Arnaud Souquet : "J'ai toujours été attiré par les États-Unis"Nouveau joueur cadre des Chicago Fire depuis quelques mois, Arnaud Souquet vit son rêve américain dans l’Illinois après de belles expériences en France. Pour Onze Mondial, le latéral droit revient sur sa belle aventure en MLS et sur son parcours atypique, lui qui a failli passer à côté d’une carrière professionnelle.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

Les plastiques et les contaminants dans les alimentsLes plastiques peuvent être sources de contaminants dans les aliments en raison des substances chimiques qu'ils contiennent. Des réglementations existent pour contrôler l'utilisation de ces substances dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Les préjugés dans les soins médicauxUne enquête menée par un urgentiste révèle que les hommes et les blancs sont pris plus au sérieux que les femmes et les gens de couleur dans les services d'urgence.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Les légumes les plus efficaces pour perdre du poidsSelon des diététiciennes américaines, certains légumes sont plus efficaces que d'autres pour perdre de la graisse abdominale et maigrir du ventre.

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »

Les enfants d'Alain Delon en désaccord sur les décisions médicales à prendreLa série de messages entre les enfants d'Alain Delon révèle un désaccord profond sur les décisions médicales à prendre concernant leur père. Les échanges montrent également la mise à la porte de la compagne d'Alain Delon et le rôle des enfants dans son quotidien.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Les sourcils qui s’affinent avec le temps : comment les remplumer ?Les sourcils jouent un rôle essentiel dans l'harmonie et l’expression du visage. Alors quand ils commencent à s’affiner avec l’âge, notre regard pétillant et notre bonne mine en prennent forcément un coup… Comment expliquer ces phénomènes, et surtout, comment remplumer des sourcils qui s’affinent avec le temps ? On fait le point

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »