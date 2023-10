Coupe de France féminine - Voici les affiches des 8e de finale de la Coupe de France féminine, où figurent huit clubs de LFB et deux formations de LF2.

Ce vendredi, le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France féminine a été effectué par la FFBB, avec la complicité de l’ex-internationale tricolore. A ce stade la compétition, huit clubs de LFB et deux formations de LF2 sont encore en course. Il y aura de belles affiches comme Charnay – Bourges ou encore Lattes-Montpellier – Roche Vendée. Ces rencontres des 8e de finale se disputeront le mercredi 6 décembre (20h).

