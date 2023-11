Les actions américaines retrouvent de leur superbe. Le Nasdaq 100, l’indice actions riche en valeurs technologiques, a inscrit lundi un nouveau sommet annuel (à 16 057 points) et se retrouve non loin de son record historique de novembre 2021. La contre-performance de 2022 (liée à l’impact de l’envol des taux à long terme, particulièrement nocif pour les valeurs technologiques et de croissance) n’est déjà plus qu’un lointain souvenir.

De même, le S&P 500 (principal baromètre des actions américaines) gagne plus de 10% depuis son point bas de fin octobre et évolue à moins de 2% de son sommet de la fin juillet.Le marché actions américain continue de «se placer pour un scénario parfait», relève LBP AM. Autrement dit, un scénario favorable, dit «boucle d’or» (en référence au fameux conte), selon lequel la croissance économique continuerait à ralentir un peu (mais pas trop), suffisamment en tout cas pour permettre une poursuite de la baisse de l’inflatio





MagazineCapital » / 🏆 2. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

100 % imperméable, cet accessoire pour matelas à moins de 100 euros est idéal pour le protégerLe protège-matelas est l’accessoire matelas indispensable pour allonger sa durée de vie en le protégeant au quotidien. C’est le moment idéal de s’équiper si ce n’est pas encore fait.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Cheveux abîmés : ce shampoing réparateur est noté 100/100 sur YukaEn tenant compte de leur composition et des ingrédients potentiellement nocifs pour la santé, Yuka permet de savoir comment faire de meilleurs choix alimentaires mais aussi cosmétiques. Zoom sur un shampoing déstiné aux cheveux abimés, noté 100/100.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

La voiture électrique à 100 euros par mois ne coûtera finalement pas 100 euros par moisLors de la journée de la filière automobile, Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie a évoqué les contours de la fameuse « voiture électrique à 100 euros par mois » promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle. Mauvaise nouvelle, si la voiture en elle-même pourrait bien coûter 100 euros par mois, c’est hors assurances.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

100 ans de Disney : 100 personnages dialoguent entre eux dans notre histoire inéditeLe 16 octobre 1923, Walt Disney créait la Walt Disney Company. Sous la bannière, le Disney Brothers Studios allait devenir le navire amiral des studios d’animation, de ses parcs à thèmes ou autres chaînes de télévision. Mais, surtout, permet d'imaginer plusieurs centaines de personnages, à travers plus de 120 longs-métrages d'animation.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Disney a 100 ans : 100 personnages dialoguent dans une histoire hallucinéeEntre repas psychédélique, bal endiablé et couronnement raté, 100 personnages de Disney se répondent, en vidéo, dans un scénario loufoque à l’occasion du centenaire de la naissance de la Walt Disney Company.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Notée 100/100 sur Yuka, ce produit miracle booste la lumière naturelle de la peau*C’est l’automne et le hâle de votre peau d’été s’est estompé, laissant place à la grisaille et aux irritations dues au froid ? Voici la Crème Lumière parfaite pour booster l’éclat de sa peau et la protéger des agressions extérieures (froid, tabac, pollution…).

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »