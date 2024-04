Les acteurs Rob McElhenney et Ryan Reynolds rencontrent Charles III lors de la visite du roi au Wrexham FC

Les propriétaires du Wrexham FC, les acteurs Rob McElhenney et Ryan Reynolds, face à Charles III lors de la visite du roi au club. (Disney) Après avoir jeté, lors de la première saison, les bases du projet des nouveaux propriétaires, les acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney, « Bienvenue à Wrexham » propose une saison 2 plus ancrée dans l'humanité du petit club gallois.Découvrez la lecture audio.

Le talentueux et irrévérencieux Ricky Gervais aurait pu écrire le scénario de cette saison 2 deAfter Life mais pour le coup bien ancré dans le réel, le docu-série de Disney + propose la suite de sa plongée dans le désormais plus célèbre club de foot gallois, en quête perpétuelle d'une montée en D4 britannique (League 2

