Les acheteurs de gaz s'inquiètent du passage brutal du froid à la chaleur

04/11/2023 10:22:00 InvestingFrance 2 min.

Le passage brutal du froid du début de semaine à la chaleur du milieu et de la fin de semaine inquiète certains acteurs du marché. Les acheteurs de gaz rejettent les spéculations sur les températures à ce stade, affirmant que l'hiver n'a même pas commencé. Les acheteurs s'en tiennent au prix de 3 dollars, rejetant l'idée que l'hiver actuel pourrait être aussi chaud que le précédent. L'absence du rapport de l'EIA sur les stocks de gaz, prévu pour le 9 novembre, a fait autant parler que la météo. C'est la semaine d'Halloween et tous les États-Unis devraient frémir à la fois de la fête des horreurs et du temps qu'il fait. Et c'est en fait effrayant pour certainsLe départ rapide de la vague d'air froid de cette semaine dans la moitié nord du pays et dans sa partie centrale - qui a initialement stimulé la demande de chauffage au début de la saison de déstockage du gaz naturel - a surpris les acheteurs de longue date. - a surpris les longs dans le jeu. La semaine d'Halloween est généralement une période difficile, car les vents glacés secouent les vivants et les squelettes imaginaires qu'ils accrochent à l'extérieur de leurs maisons. Ce n'est pas tout à fait le cas cette année. En fait, certains gaziers frémissent à l'idée que le début de l'hiver 2023-24 commence à ressembler à 2022-23, qui a été l'un des plus chauds des 127 dernières années