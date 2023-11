Les abonnements payants pour Facebook et Instagram bientôt lancés, ils permettront de retirer la pub

This picture taken on January 12, 2023 in Toulouse, southwestern France shows a smartphone and a computer screen displaying the logos of Instagram app and its parent company Meta. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)Meta a annoncé le lancement en novembre d’un abonnement payant pour Instagram et Facebook.

RESEAUX SOCIAUX - Un changement d’époque dans le monde des réseaux sociaux. Après la mise en place d’un abonnement sur X (anciennement Twitter) afin d’acquérir davantage de visibilité, le groupe Meta annonce le lancement d’une formule payante sur Facebook et Instagram dans l’Union européenne.

Mais contrairement à X, le paiement d’un abonnement mensuel ne donnera pas droit à une plus grande visibilité sur les deux plateformes. « Meta offrira aux utilisateurs dans l’UE la possibilité de payer un abonnement mensuel pour utiliser Facebook et Instagram sans aucune publicité » headtopics.com

, annonce le groupe dans un communiqué. Les personnes abonnées, pour 9,99 euros par mois sur ordinateur et 12,99 euros sur application mobile dans un premier temps, ne verront ainsi plus leurs données personnelles utilisées à des fins de publicités.

