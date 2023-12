Les 20 infos de la semaine à Lille

De la cité administrative en vente à l'hôtel Faidherbe qui propose désormais des suites de luxe, l'information a été riche à Lille (Nord) cette semaine. On vous fait un résumé grâce aux 20 informations qu'il ne fallait pas louper.À lire aussiRoubaix. L'adolescent qui demandait des photos intimes sur Snapchat avait en fait 58 ansLes 20 infos de la semaine à Lille Lille.

L'école Saint-Louis de Fives-Cail vient d'être réhabilitée après de longs travaux Une nouvelle page de l'histoire de Saint-Louis, petite école de Fives-Cail à Lille, s'écrit. Après d'importants travaux pour sa réhabilitation, elle a été inaugurée le 2 décembre. À l'entrée du Vieux-Lille, le boulevard Carnot a rouvert et affiche un nouveau visage Une partie du boulevard Carnot, axe d'entrée dans le Vieux-Lille, a rouvert à la circulation depuis le 1er décembre. Avec une large piste cyclable, il affiche un nouveau visag





Lille_actu » / 🏆 71. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

L'attractivité de la métropole de Lille auprès des entreprisesMétropoles les plus attractives de France : Lille tire son épingle du jeu, voici ses atouts ⬇️

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Voici les meilleurs jours pour décrocher les prix les plus bas sur vos billets d'avionRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

'Dangereux pour les promeneurs comme pour les automobilistes' : les sangliers, nouveau fléau à Marseille ?Les suidés prennent leurs aises tout près des habitations. En cause, leur nourrissage qui est pourtant interdit.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »