Leonardo DiCaprio et Vittoria Ceretti : une relation confirmée ?

La rumeur court déjà depuis plusieurs mois. Leonardo DiCaprio entretiendrait en effet une relation avec le mannequin Vittoria Ceretti. Des spéculations nourries par la proximité entre l'acteur américain et le modèle italien durant une soirée d'Halloween organisée à Los Angeles, le samedi 28 octobre. En témoignent des clichés dévoilés par TMZ , le lendemain de l’événement.

Une source anonyme a révélé au tabloïd que le comédien était initialement sorti sur la terrasse pour «prendre l'air», avant d'être rejoint par Vittoria Ceretti, et de partager avec elle ces instants de complicité. Des images dévoilées deux mois après les premières rumeurs de leur romance.

Des journalistes pris pour cible à la frontière entre Israël et le LibanL'organisation Reporters sans frontières (RSF) dénonce les tirs qui ont visé un groupe de journalistes à la frontière entre Israël et le Liban. Deux frappes ont touché le groupe, tuant un photojournaliste et blessant plusieurs autres. RSF affirme que les journalistes étaient clairement identifiables en tant que membres de la presse. Lire la suite ⮕

Inter Milan-AS Roma: entre bananes et sifflets, l'accueil des Intéristes réservé à Romelu LukakuRomelu Lukaku se souviendra de ce 29 septembre et son retour à Giuseppe-Meazza sous les couleurs de l'AS Roma. Des insultes depuis le bus, aux bananes dans les tribunes, 'Big Rom' a vécu un match très compliqué face à l'Inter Milan, son ancien équipe. Lire la suite ⮕

PSG : Kylian Mbappé entre un peu plus dans l’histoireAprès son doublé lors de la victoire à l’arraché du PSG à Brest (2-3), Kylian Mbappé a de nouveau écrit l’histoire. Lire la suite ⮕

'Des actes inadmissibles': Le match entre Marseille et Lyon annulé après des incidentsLe match entre Marseille et Lyon a été annulé dimanche après les incidents en amont de la rencontre au Stade Vélodrome, quand des projectiles ont visé le bus de l'équipe de l'OL, blessant l'entraîneur Fabio Grosso, et des bus de supporters lyonnais. Lire la suite ⮕

