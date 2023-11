Leonardo DiCaprio de retour dans le dernier film de Martin Scorsese

Quand on se plonge dans la filmographie de Leonardo DiCaprio, entamée en 1991 avec un premier rôle dans Critters, difficile de ne pas se laisser happer par le jeu d'acteur de la vedette d'Hollywood et donc de la trouver trop courte ! Heureusement, Leo est de retour en compagnie de Robert De Niro et Lily Gladstone dans Killers of the Flower Moon, le dernier film de Martin Scorsese à découvrir en salles dès le 18 octobre.

L'histoire se déroule au début du 20ème siècle alors que le peuple Osage est devenu l'un des plus riches au monde grâce aux gisements de pétrole présents sur leurs terres. Des ressources convoitées par les Blancs qui mettent tout en œuvre pour soutirer l'argent des Amérindiens grâce à des stratégies cruelles. En attendant de pouvoir découvrir Leonardo DiCaprio dans ce nouveau long-métrage, GQ a sélectionné ses meilleurs films. Titanic Le film qui a changé à tout jamais la carrière du jeune Leonardo DiCapri





GQ_France » / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

'Killer of the Flower Moon': Scorsese 'avait un désir ardent de montrer la vérité', raconte Leonardo...Killers of the Flower Moon avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro arrive en salles ce mercredi. Un film que Martin Scorsese porte en lui depuis de nombreuses années.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75,4 Lire la suite »

Martin Scorsese : ses meilleurs films à revoirRéalisateur culte : retour sur les meilleurs films du maestro Martin Scorsese, à avoir vus dans sa vie.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

Martin Scorsese dévoile les films qui lui ont inspiré ses plus grandes œuvresToutefois, le cinéaste les voit plus comme des « compagnons » que des « influences »

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Les étoiles montantes du cinéma américainDécouvrez les jeunes acteurs qui pourraient prétendre à une invitation à l'anniversaire de Leonardo DiCaprio

La source: Madamefigaro - 🏆 10. / 83,16 Lire la suite »

'Killers of the Flower Moon' : le coup de maître de Martin ScorsesePour le film 'Killers of the Flower Moon', Martin Scorsese, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio se retrouvent.

La source: Vogue.fr - 🏆 67. / 22,5 Lire la suite »

'Killers of the Flower Moon': le western de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone sort ce mercrediVIDÉO - Situé dans les années 1920, ce long-métrage retrace les déboires de la tribu Osage, détentrice d'une terre riche en or noir et soudainement victime de meurtres et disparitions mystérieuses.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75,4 Lire la suite »