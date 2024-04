Léon Marchand suivra Bob Bowman à l'université de Texas. Selon le site Swimswam, Léon Marchand, quintuple champion du monde et récent champion NCAA avec Arizona State, suivra son entraîneur Bob Bowman, qui a annoncé mardi son départ pour l'université de Texas. L'université d'Arizona State, pour laquelle Léon Marchand nage depuis trois saisons, a été sacrée championne NCAA samedi dernier.

Trois jours plus tard, Bob Bowman (58 ans), le mythique entraîneur américain (qui s'est notamment occupé de Michael Phelps, 23 fois champion olympique), a annoncé quitter Arizona State pour rejoindre l'université de Texas. Marchand (21 ans), quintuple champion du monde (200 m quatre nages en 2022 et 2023, 400 m quatre nages en 2022 et 2023, 200 m papillon en 2023) et grand espoir de médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 (26 juillet - 11 août), suivra son entraîneur dans sa nouvelle fac, basée à Austin, la capitale de l'Etat du Texas, au moins jusqu'aux JO

