Lenovo s'associe à trois créateurs de mode pour créer une marque de vêtements d'extérieur avant-gardistes

04/11/2023 09:59:00 Clubic 2 min.

Lenovo a annoncé, jeudi 2 novembre, s'être associé à trois créateurs de mode, Kit Wan Studios, Maium et RANRA, pour créer une marque de vêtements d'extérieur avant-gardistes, qui intègrent, oui, desdu fabricant chinois. Son nom : « Lenovo Tab Wear ». Si vous êtes amateur de tablette, vous pourrez ainsi en profiter partout où vous irez, et avec style. Enfin, c'est vite dit…Avec sa collection, Lenovo ambitionne de repousser les frontières de la mode. Les créateurs ont conçu des pièces uniques qui reflètent leur propre style et créativité, tout en offrant une intégration transparente de la technologie. Chaque pièce est conçue pour permettre aux utilisateurs de profiter de leur temps personnel, tout en restant connectés grâce à leur tablette, imaginons la RANRA, qui passe son temps entre Londres et Reykjavik, a créé un anorak révolutionnaire avec une capuche isolante et un harnais de tablette pliable. Kit Wan Studios, basé à Hong Kong, a imaginé une techno-armure modulaire autour de la tablette. Enfin, Maium, installé à Amsterdam, a conçu une veste polyvalente se transformant en un hamac gonflable pour les amoureux de plein air.L'écoconception au cœur de la collection Lenovo Tab Wear Les créateurs de la collection Lenovo Tab Wear ont accordé une attention particulière au développement durable. RANRA a par exemple privilégié les textiles recyclés pour sa création