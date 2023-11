Légende du coaching, Bob Knight est décédé à l’âge de 83 ans

Outre ses multiples réussites en NCAA, Bob Knight a coaché Team USA lors des Pan American Games de 1979 puis pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, remportés avec Michael Jordan dans l’équipe. Après sa retraite de coach en 2008, le père de Pat Knight – qui a pris sa succession à Texas Tech – est devenu consultant à la télévision.Une télévision qui l’avait rendue très célèbre auparavant.

Sa popularité était telle qu’il est apparu à l’écran dans des films, comme Blue Chips en 1994, des publicités, et qu’il était l’une des principales célébrités ayant affiché leur soutien à Donald Trump en 2016, homme politique qu’il a décrit comme.

Entraîneur de légende, Bob Knight s'est éteint à l'âge de 83 ans ce mercredi 1er novembre. Champion NCAA en tant que joueur avec Ohio State en 1960, le futurs'est rapidement reconverti comme coach, prenant en main les Army Black Knights à West Point en 1965 après en avoir été l'assistant pendant deux saisons. Là-bas, il a fait é...

