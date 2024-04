Leclerq, Sapritch, Martin... Le meilleur du 31 août 1988 (1/3) Dans ce podcast, les Grosses Têtes vous invitent à remonter le temps ! Autour de Philippe Bouvard, qui a longtemps animé"Les Grosses Têtes" avant Laurent Ruquier, retrouvez notamment Évelyne Leclerq, Alice Sapritcho ou encore Jacques Martin. L'émission était enregistrée le 31 août 1988. Retrouvez tous les jours le meilleur des archives de Philippe Bouvard sur RTL.fr, l'application RTL et toutes vos plateformes préférées.

Dans ce podcast, les Grosses Têtes vous invitent à remonter le temps ! Autour de Philippe Bouvard, qui a longtemps animé"Les Grosses Têtes" avant Laurent Ruquier, retrouvez notamment Évelyne Leclerq, Alice Sapritcho ou encore Jacques Martin. L'émission était enregistrée le 31 août 1988. Retrouvez tous les jours le meilleur des archives de Philippe Bouvard sur RTL.fr, l'application RTL et toutes vos plateformes préférées

