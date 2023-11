Leclerc rappelle des courges partout en France à cause de résidus d’un pesticide interdit

Elles ont été vendues partout en France par Leclerc entre le 10 et le 27 octobre 2023. Des courges butternut font actuellement l’objet d’un rappel de la part de l’enseigne de grande distribution.Selon Rappel Conso, des résidus de chlordane ont été retrouvés. Il s’agit d’un insecticide interdit par la Convention de Stockholm. « Le chlordane peut affecter le système immunitaire humain.

Sont concernés les lots COP J suivi de 2 chiffres avec le code emballeur EMB 29259L.Si vous avez acheté ce légume, il est recommandé de ne pas le consommer. Vous pouvez le rapporter en magasin afin de bénéficier d’un remboursement. La date de fin de la procédure de rappel a été fixée au 15 novembre. Le service consommateurs de Leclerc est joignable au 0800.865.286 (du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi de 9h à 17h).

