League of Legends. G2 Esports et Fnatic éliminés, l’Europe n’a plus d’équipe en lice aux Worlds 2023

La Transatlantique La Grande Evasion qui se court sur Virtual Regatta, va partir dès aujourd’hui, à 13 h 02. Pour ce départ, Maxime Sorel, skipper de l’Imoca V & B Mayenne, qui sera un concurrent… en Imoca, donne quelques conseils météo.

Bousculé, le champion WBC des lourds Tyson Fury affrontait l’ex-champion poids lourds de l’UFC (MMA) Francis Ngannou dans un combat de boxe à Riyad en Arabie saoudite. Et le Gipsy King a eu très chaud, mis au sol au troisième round par le Camerounais. Mais les juges ont donné la victoire au Britannique l'issue des dix reprises.

G2 Esports surpris par NRG lors des Mondiaux de League of LegendsG2 Esports, favori de sa confrontation face à NRG, a été battu et se retrouve en position difficile pour les quarts de finale des Mondiaux de League of Legends en Corée du Sud. Les Européens ont été dépassés en deux manches sèches, laissant planer des doutes sur leur confiance et leur style de jeu. Lire la suite ⮕

Déception pour Fnatic et G2 Esports aux quarts de finale des WorldsLes deux derniers représentants européens, Fnatic et G2 Esports, ont été éliminés avant les quarts de finale du championnat du monde de League of Legends. Le Vieux Continent subit un camouflet tandis que KT Rolster poursuit son parcours difficile. Lire la suite ⮕

Les Championnats du monde de League of Legends : analyse et commentaires en directDu 29 octobre au 1er novembre, suivez en direct les analyses et commentaires des Championnats du monde de League of Legends, le tournoi le plus prestigieux de l'esport, avec la participation des meilleurs commentateurs, joueurs et coaches français et européens. Lire la suite ⮕

Quarts de finale du tournoi de League of Legends : T1 affrontera LNG, NRG contre Weibo GamingLes quarts de finale du tournoi de League of Legends ont été déterminés par tirage au sort. T1 affrontera LNG, tandis que NRG jouera contre Weibo Gaming. Les équipes occidentales G2 Esports et Fnatic ont été éliminées. Lire la suite ⮕

La Région PACA candidate pour les Olympic Esports Week 2024La Région PACA a décidé de candidater aux prochains 'Olympic Esports Week' qui auront lieu fin 2024. Marseille, Aix et Nice sont déjà ciblés comme lieux potentiels pour accueillir les compétitions. Lire la suite ⮕