Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector en promotion pendant le Black Friday

Les picoprojecteurs, qui sont en réalité des vidéoprojecteurs compacts, ont bien des atouts : ils sont nomades, ne prennent pas beaucoup de place et permettent de se passer de TV si l’on n’a pas la place suffisante pour en installer un chez soi. Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector fait par exemple partie des références que l’on recommande, en grande partie grâce à sa capacité à diffuser des images en Full HD jusqu’à 120 pouces.

Un appareil petit, mais puissant, qui est en plus moins cher pendant le Black Friday. Les avantages du Xiaomi Mi Smart Compact Projector • Un petit format pratique et nomade • Des images en Full HD jusqu’à 120 pouces • Android TV 9.0 Initialement proposé à 599 euros, le Xiaomi Mi Smart Compact Projector est désormais affiché à 329 euros chez Cdiscount. Retrouvez le Xiaomi Mi Smart Compact Projector à 329 € chez Cdiscount Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Mi Smart Compact Projector. Le tableau s’actualise automatiquemen





Frandroid » / 🏆 4. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Xiaomi 14 officiel : un haut de gamme compact qui met le paquet sur la photoLe Xiaomi 14 vient d'être officialisé en Chine. Le nouveau smartphone haut de gamme de la marque chinoise mise sur une toute nouvelle puce surpuissante et un bloc caméra prometteur. Le tout dans un format compact.

La source: 01net - 🏆 23. / 58,52 Lire la suite »

Pack Xiaomi 13T Pro (1 To) + Xiaomi Watch 2 Pro à 699 € chez DartyLa Fnac propose un pack regroupant un Xiaomi 13T Pro et une Xiaomi Watch 2 Pro avec une réduction de 200 euros. Le smartphone est puissant avec un écran 144 Hz et une charge rapide de 120 W. La montre a une autonomie de deux jours. Le pack est disponible chez Darty à 699 euros.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Seulement 50 € pour le Xiaomi Mi Smart Air Fryer grâce à cette offre du Single DayTouche-à-tout dans l'univers de la high-tech, Xiaomi s'est évidemment lancé dans les robots de cuisine connectés avec cet Air Fryer capable de préparer des repas sains et quasiment sans matière grasse.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Test du Xiaomi Smart Band 8 : un bracelet connecté très complet à bas prixXiaomi commercialise son bracelet connecté Smart Band 8. Vendu à un prix accessible, il propose un grand nombre de fonctionnalités pertinentes au sportif.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Transformer votre téléviseur en smart TV avec ce boîtier TV Xiaomi à prix casséSi vous comptez investir dans un boîtier TV pour accéder facilement à toutes les applications de streaming, ne manquez pas cette offre Cdiscount. Elle concerne une Mi TV Box S 4K de Xiaomi vendue quasiment à moitié prix sur la boutique en ligne.

La source: LeParisien_75 - 🏆 77. / 22,5 Lire la suite »

Le top 3 des meilleurs smartphones Xiaomi de 2023Le top à ce prix 8 /10 Xiaomi Redmi Note 12 5G • Super écran à ce prix • Puce plutôt puissante sur la 3D • Charge à 33W • Autonomie trop juste Le test 249 € Le meilleur smartphone Xiaomi 8 /10 Xiaomi 12 Pro • Son superbe écran • La puissance de la Snapdragon 8 Gen 1 • La charge à 120 W • Chauffe en jeu Le test 649 € Le smartphone Xiaomi pas cher 8 /10 Xiaomi Redmi Note 11 • Toujours un bel écran OLED • Son autonomie de deux jours • Le tout à un tarif attractif • Capteur principal juste bien Le test 135 €

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »