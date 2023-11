Le village olympique de Paris 2024 : un écoquartier exemplaire

C’est le principal chantier des JO ! Un navire amiral de 30 bâtiments, d’une surface de 330 000 mètres carrés, répartis sur 52 hectares entre Saint-Denis, Saint-Ouen et l’Ile-Saint-Denis. L’aboutissement de six années de travaux – au lieu de quinze – réalisés par 3 500 ouvriers, sous l’auspice de 14 maîtres d’ouvrage pilotés par 41 architectes, qui ont fait sortir de terre rien de moins qu’un véritable écoquartier.

C’est que le village olympique de Paris 2024 doit non seulement accueillir 15 000 athlètes et leur staff pour des Jeux programmés entre le 26 juillet et le 11 août prochains, mais aussi devenir, à terme, un site offrant logements, commerces et bureaux à très haute exigence écologique.Depuis le départ, l’ambition est clairement affichée. « Je souhaite que les Jeux de Paris soient exemplaires sur le plan environnemental », a prévenu Anne Hidalg





