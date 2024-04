Le vernis à ongles rouge détrôné par une manucure minimaliste

Avec l’arrivée du printemps, le vernis à ongles rouge n’a plus la cote. Pour afficher une manucure tendance, c’est sur une couleur plus ensoleillée qu’il va falloir miser. Changent souvent avec les saisons. Cet hiver, le vernis noir a ainsi fait un carton. Élégant et intemporel, le vernis à ongles rouge est également un incontournable, qu’on dégaine d’ailleurs quelle que soit la période de l’année. Pourtant, ce basique de nos trousses de beauté pourrait bien se voir détrôner.

Avec l’arrivée du printemps et les beaux jours qui s’annoncent, nous sommes en effet nombreuses à avoir envie de cette manucure minimaliste, qui repeint nos ongles de couleurs naturelles (rose, beige, transparent), fait actuellement le buzz

