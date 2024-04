Le Vatican ajoute le kannada à sa liste de langues de communication

Le Vatican communique dans une cinquantaine de langues et d’idiomes différents. Ce mardi 2 avril, le kannada, une langue régionale du sud de l’Inde a été ajoutée à la liste. Appelé aussi «kannara», cet idiome parlé par environ 40 millions de personnes dans l'État indien du Karnataka et ses environs permet à l'Église de mieux communiquer avec ses fidèles sur un continent où le catholicisme est en pleine expansion.

«Les nouvelles concernant le pape, le Vatican, l'Église universelle et le monde seront d'un grand intérêt et d'une grande importance pour l'Église locale», a déclaré l'archevêque de Bangalore, Mgr Peter Machado, en annonçant l'arrivée de cette langue sur Vatican News, le portail d’information du Saint-Siège, dont la langue principale est l'italien. 2% de chrétiens en Inde Le kannada sera également employé sur Radio Vatican, selon la même source. Mgr Machado a remercié le pape François pour ses efforts continus visant à «amener l'Église aux périphéries

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Le_Figaro / 🏆 15. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

« Fiducia supplicans » : l’Église copte-orthodoxe suspend son dialogue théologique avec l’Église catholiqueDans un communiqué publié le 7 mars, l’Église copte-orthodoxe annonce « suspendre le dialogue théologique avec l’Église catholique ». Dans ce même texte, un long paragraphe est consacré aux « convictions de l’Église copte-orthodoxe sur la question de l’homosexualité ».

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Fin de règne au Vatican : comment l'Église prépare l'après-FrançoisL'année 2024, onzième année du pontificat, commence péniblement pour François. Sa santé se fragilise, mais sa volonté de conduire les réformes de l'Église est plus puissante que jamais. Le feu vert donné aux bénédictions de couples homosexuels a déclenché une rupture dans l'Église. Beaucoup, y compris des proches, pensent désormais à la succession.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Après 20 ans de silence, les cloches de cette église vont à nouveau sonnerAprès 20 ans d’arrêt, la commune de Darnétal, près de Rouen (Seine-Maritime) s’apprête à faire sonner les cloches de l’église Saint-Ouen de Longpaon ce dimanche 17 mars 2024. Nous avons assisté aux essais.

La source: France3Provence - 🏆 59. / 53 Lire la suite »

Vendredi Saint : pourquoi sera-t-il historique cette année au Vatican ?À l’occasion du Vendredi Saint ce 29 mars, le pape François a rédigé les méditations qui seront lues lors du «Chemin de Croix». Un fait notable, puisque cela n’a plus été le cas depuis Jean-Paul II en 2003.

La source: CNEWS - 🏆 27. / 63 Lire la suite »

Bruno Le Maire a raison de vouloir transformer l'État providence en État protecteur !TRIBUNE - Plus de cent maires et élus locaux* apportent leur soutien au ministre de l'Économie et des Finances après que ce dernier a affirmé qu'il fallait transformer l'État providence afin d'assainir les finances publiques sans augmenter les impôts.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Énarques, juristes, grands argentiers : après l' 'État profond', ces inconnus qui font 'l'État Macron'Les « petits hommes gris » sont toujours aux commandes du pays. Car à l'« État profond », dénoncé par le président de la République lors de son premier mandat, s’en est substitué un autre, qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau : l’État Macron.

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »