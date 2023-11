Le tueur à gages sans nom

(incarné par Michael Fassbender) n’a pas de nom. Ou plutôt il en a une flopée : une quantité de fausses identités sur divers passeports et permis de conduire qu’il jette après les avoir utilisés. Le film de, diffusé par Netflix depuis le 10 novembre, s’ouvre alors que le tueur à gages attend sa cible dans les beaux quartiers parisiens et tâche de tromper l’ennui.

“Il se lance dans un monologue intérieur où il disserte sur son travail, et bien d’autres sujets, notamment l’amoralité de l’univers et la musique des Smiths”,La mission, néanmoins, ne se déroule pas aussi bien que prévu, et après une bavure, le tueur va entamer un périple (de Paris aux Caraïbes en passant par diverses villes des États-Unis) afin de retrouver les criminels susceptibles de l’éliminer pour clore le dossie

:

VOGUE.FR: The Killer : où sont les femmes dans le dernier film de David Fincher sur Netflix ?The Killer, le tout nouveau film de l’Américain David Fincher, débarque ce vendredi 10 novembre sur Netflix. Un thriller qui revient à l’essence de son cinéma, tout en offrant des personnages féminins navrants.

La source: Vogue.fr | Lire la suite »

LACROİX: « The Killer » sur Netflix : que vaut le dernier film de David Fincher ?Adapté d’une bande dessinée française inspirée par Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, le nouveau film de David Fincher, « The Killer », sera disponible sur Netflix à partir du 10 novembre.

La source: LaCroix | Lire la suite »

20MİNUTES: David Fincher dévoile les pensées d'un tueur à gages dans The KillerCe suspense autour d’un assassin appointé met les nerfs à rude épreuve par sa virtuosité glaciale

La source: 20Minutes | Lire la suite »

BFMTV: 'The Killer': comment une BD française a inspiré le nouveau film de David FincherAdapté d'une BD de Matz et de Luc Jacamon, le nouveau film du réalisateur de Seven suit un tueur à gages obsessionnel envoyé aux quatre coins du monde pour liquider ses cibles.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LOBS: « The Killer », le nouveau polar de David Fincher : « La sympathie ne m’intéresse pas »Avec « The Killer », son nouveau film diffusé sur Netflix le 10 novembre, le réalisateur de « Fight Club » fait le portrait d’un tueur à gages et poursuit son étude du « mal absolu ». Entretien.

La source: lobs | Lire la suite »

LİBE: «The Killer», de David Fincher : pour le meilleur et pour le tirLe réalisateur de «Seven» et «Fight club» déploie sur Netflix sa maîtrise glacée et de celle d’un tueur à gages dans un long métrage intelligent sur et contre le spectateur.

La source: libe | Lire la suite »