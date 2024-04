Le Tour des Landes 2024 : départ de Saint-Paul-lès-Dax

Le Tour des Landes 2024 s'élancera de Saint-Paul-lès-Dax, qui accueillera le prologue en nocturne le vendredi 23 août, a annoncé le Comité départemental de cyclisme des Landes. Pour cette 36e édition, les coureurs prendront ensuite la route de Saint-Martin-de-Seignanx, le samedi 24 août, pour la seconde étape autour de cette même commune (150 km). Enfin, le dimanche 25 août, rendez-vous à Montfort-en-Chalosse pour arpenter le bitume des contreforts chalossais, lors de l'ultime étape de 150 km.

À lire aussi Landes. Et non, Contis n'accueillera pas les épreuves de surf des JO 2024 Inscrit dans le calendrier national Pour la seconde fois, en deux ans, la compétition landaise reste inscrite au calendrier de l'Élite Nationale, l'antichambre des courses professionnelles. Une belle mise en lumière pour le Comité des Landes et son président Bastien Lamude, également directeur de ce Tour des Landes. L'année passée, 21 équipes avaient pris le départ, dont trois équipes espagnole

