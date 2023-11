Le Toulousain Fram est-il de nouveau à vendre ?

Le tour-opérateur toulousain va mieux et serait en vente. Selon nos confrères de Challenges, le fonds anglo-saxon, Equistone Partners, aurait mis sur le marché l’ensemble Karavel-Promovacances qui contrôle aussi le Toulousain Fram depuis 2018. La direction du groupe de tourisme français n’a pas souhaité commenter ces informations. À son siège toulousain, Fram emploie près de 200 salariés.

En faillite voilà sept ans, Fram est de nouveau rentable notamment grâce à la cession de villages vacances déficitaires. En 2023, Fram devrait réaliser 650 M€ de chiffre d’affaires contre seulement 90 M€ en 2015. Il est fréquent dans le monde des fonds d'investissement que ceux-ci revendent leurs actifs (donc les entreprises qu'ils détiennent en portefeuille) quelques années après leur entrée au capital.

