Le Toroloco : un nouveau restaurant espagnol à la place du Pont Rouge

📆 04/04/2024 07:38:00

Gastronomie Nouvelles

Pour ceux qui ont connu le Pont Rouge, les formules proposées par le Toroloco n’ont plus rien à voir. Le Toroloco propose du mardi au samedi sa cuisine espagnole et sa spécialité de tapas à déguster au bar ou en salle. Une explosion de saveurs espagnoles qui a l’air de plaire. Impossible de venir sans réservation le vendredi et le samedi.

Toroloco, Restaurant, Espagnol, Pont Rouge, Cuisine, Tapas, Saveurs, Réservation