Le timbre officiel des JO 2024 de Paris mis en circulation

C’est une tradition depuis les Jeux d’Athènes en 1896, chaque édition des JO propose son propre timbre et Paris ne fait pas exception. Dévoilé le 26 mars dernier le timbre des JO 2024 va être mis en circulation ce vendredi. L’édition officielle du timbre des JO 2024 de Paris va être mise en circulation ce vendredi 5 avril. Le point sur ce qu’il faut savoir sur ce timbre collector.

Une quantité limitée Tiré à l’occasion des Jeux olympiques, ce timbre sera en édition limitée et ne sera pas réimprimé par la suite. Ainsi, La Poste ne l’éditera qu’en 800.000 exemplaires. Chaque carnet contiendra 12 timbres. Il est important de noter que ce timbre ne sera pas vendu dans tous les bureaux de poste parisiens. Seuls certains pourront donc le proposer aux usagers. Un prix fixe Ce timbre officiel et collector aura une valeur faciale de 1,96 euro, soit 67 centimes de plus que le timbre vert classique de la Post

Timbre JO 2024 Paris Édition Limitée La Poste

