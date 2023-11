Le théâtre sur glace : une discipline originale à découvrir

L’équipe saintaise reçoit les Octopulses de Rochefort, vendredi 3 novembre. Une occasion de découvrir une discipline née au Québec’une, 38 ans, formatrice et maîtresse de cérémonie, baigne dans le théâtre depuis l’âge de 8 ans ; l’autre, 35 ans, dessinateur industriel, disposait d’une brève expérience de trois sessions d’option théâtre au lycée : apprendre par cœur ne lui plaisait guère.

Aujourd’hui, Virginie Fleuroux et Arnaud Brossard, comme les quatorze autres membres de la troupe Tilt dont ils sont respectivement trésorière et secrétaire, se retrouvent régulièrement sur une scène bien particulière : une patinoire (imaginaire ou pas) qui devient leur lieu d’expression. Cet espace, qui use des codes du hockey sur glace, concentre des joutes verbales au service de l’imagination et de l’humour.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le théâtre d’improvisation, discipline née au Québec, est régi par tout un tas de règles dont la plus difficile à dompter est l’interdiction du refus. C’est-à-dire ? Si le jouteur adverse propose une situation ou un personnage complètement improbables ou peu inspirants, impossible de se défiler au risque d’être sanctionné par l’arbitre. headtopics.com

Arnaud Brossard, qui partage la passion du théâtre d’improvisation avec sa compagne, également membre de Tilt, appuie sur le côté populaire de cette discipline. Laquelle est portée par quelques personnalités comme Arnaud Tsamere, Simon Astier ou Éric Lemétayer. Le public n’est pas que spectateur puisqu’il désigne le vainqueur.

La troupe saintaise compte seize membres, dont quatre nouveaux. « On est au taquet. » Impossible d’accueillir davantage de comédiens d’improvisation au risque de nuire à la qualité des entraînements. Ces derniers ont lieu chaque lundi, à la Maison des associations. Tous les deux mois, Tilt ouvre sa session au public en mode « cabaret » (prochain rendez-vous le 12 décembre à 20 h 30). headtopics.com

