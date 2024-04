Le théâtre musical Negar : une expérience immersive à l'Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

L'Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie présente le théâtre musical Negar, une expérience immersive et singulière. Le spectacle se déroule sur quatre soirs et transporte le public dans un environnement particulier avec ses écrans et sa musique enregistrée. Co-écrit et mis en scène par Marie-Ève Signeyrole, Negar s'inspire d'un film iranien et raconte l'histoire d'un trio amoureux à Téhéran.

Opéra, Théâtre Musical, Expérience Immersive, Écrans, Musique Enregistrée, Marie-Ève Signeyrole, Iran