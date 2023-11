Le Téléthon 2023 : huit choses à savoir sur la 36e édition

Le compte à rebours est officiellement lancé. Dans 23 jours aura lieu l'édition 2023 du Téléthon, qui, comme chaque année depuis sa création en 1987, vise à récolter des dons au profit de la recherche pour les maladies génétiques, en particulier les myopathies. On en sait donc maintenant un peu plus concernant la 36e édition du Téléthon. Voici les huit choses à savoir.

À lire aussi Autisme : Emmanuel Macron dévoile les contours de sa nouvelle stratégie nationale pour 2027 1 - En général le premier week-end de décembre À l'origine du Téléthon, raconte l’Association française contre les myopathies -Téléthon (AFM-Téléthon) : Bernard Barataud, alors président de l'association, et Pierre Birambeau, directeur du développement. Ces deux pères de garçons atteints d'une myopathie de Duchenne lancent en 1987 une version française du Téléthon américain. Rendez-vous est depuis donné chaque année, en général le premier week-end de décembre. Mais pas cette année. La campagne du Téléthon se déroule le week-end du 8 et 9 décembre 2023, soit le deuxième week-end du moi

