Le Téléthon 2023 : avancées thérapeutiques et espoirs

Les 8 et 9 décembre auront lieu la traditionnelle grand-messe télévisuelle de l’Association française contre les myopathies, avec ses 30 heures de direct et des milliers d’animations partout en France. Lorsque le Téléthon est né, en 1987, la mutation génétique responsable de la myopathie de Duchesne venait d’être découvert, mais aucun traitement n’existait contre ces maladies génétiques neuromusculaires.

Depuis, malgré les nombreuses critiques dont il est l’objet, l’événement permet chaque année de recueillir autour de 90 millions d’euros, et les succès thérapeutiques qu’il permet de financer se font plus nombreux. Tour d’horizon, à dix jours de l’édition 2023.Dépister et injecter un gène de correction à la naissance pour éviter l’amyothrophie spinaleL’amyotrophie spinale proximale, ou «SMA», est une dégénérescence des neurones moteurs de la moelle épinière, qui touche généralement l'innervation des membres inférieurs. Il en existe 5 types avec des espérances de vie très diverses, du décès dès les premières semaines après la naissance à une vie quasi normal





Le Téléthon 2023 : huit choses à savoir sur la 36e éditionLe compte à rebours est officiellement lancé. Dans 23 jours aura lieu l'édition 2023 du Téléthon, qui, comme chaque année depuis sa création en 1987, vise à récolter des dons au profit de la recherche pour les maladies génétiques, en particulier les myopathies. On en sait donc maintenant un peu plus concernant la 36e édition du Téléthon. Voici les huit choses à savoir.

