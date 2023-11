Le Tarn vu du ciel : les ruines de la forteresse de Penne

Un château médiéval En arrivant, on aperçoit des ruines mais en avançant, c'est une véritable forteresse qui s'offre aux visiteurs. Le château de Penne est bâti sur un piton rocheux. Suivant les courbes abruptes de la nature, le château se dresse à 120 mètres de hauteurs, offrant une vue magnifique sur le village de Penne et la vallée de l'Aveyron.

Jusqu'au XIVe siècle le château a donc une place stratégique puisqu'il sert de défense au Royaume de France et protège les frontières", ajoute Axel Lettelier. Lors des guerres de religion le château est maintes fois assiégé. Un village est catholique, l'autre est protestant.

