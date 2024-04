Le système lymphatique et la lymphe : fonctionnement, pathologies et traitements

Le système lymphatique reste méconnu du grand public... tant qu'il fonctionne bien. Et pourtant, la lymphe joue un rôle essentiel dans la lutte contre les virus et dans le nettoyage de nos organes. Quel est son fonctionnement, ses pathologies et les traitements de ces maladies? On fait le tour des questions avec deux médecins vasculaires.

À quoi sert le système lymphatique? Quel est le rôle de la lymphe? Ganglion lymphatique, lymphœdème, lymphocytes, lymphome… Si tous ces termes vont disent peut-être quelque chose, le fonctionnement et le rôle précis de la lymphe reste encore assez mystérieux pour nombre d'entre nous. Et les confusions vont bon train. Voilà pourquoi on prend sa loupe pour explorer notre organisme et mieux comprendre ce qu'est la lymphe et pourquoi il lui arrive de dysfonctionner. La lymphe est un liquide translucide, blanchâtre ou jaunâtre, qui circule dans tout le corps en permanence via le système lymphatique

