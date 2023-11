Le système d'attribution des places européennes en débat

Alors que le système d'attribution des places européennes est raillé pour son illisibilité, la LNB veut conditionner la participation à une Coupe d'Europe à une qualification pour les playoffs de Betclic ÉLITE. Été par été, l’attribution des strapontins européens entre les clubs français fait débat. C’est même devenu l’un des marronniers de l’intersaison : ce club qui s’estime lésé après une excellente saison ou ceux qui deviennent européens malgré des performances douteuses.

En 2022, les deux places réservées aux équipes tricolores en EuroCup avaient ainsi été attribuées aux 11e et 15e du championnat, la JL Bourg et le Paris Basketball. Cette saison, deux représentants européens s’étaient classés en dehors du Top 8 l’an dernier : Paris (9e), toujours, en EuroCup, et le BCM Gravelines-Dunkerque (10e), en FIBA Europe Cu





