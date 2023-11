Le Synode sur la synodalité et la question des « divorcés remariés »

La session d’octobre 2023 du « Synode sur la synodalité » vient de se terminer.

Dans le rapport de synthèse final, voté le 29 octobre avec la majorité requise, le lecteur est surpris, étonné et déçu : les « divorcés remariés » n’apparaissent plus comme tels ; ont-ils tout simplement disparu ou se cachent-ils parmi les « personnes qui se sentent marginalisées ou exclues de l’Église en raison de leur situation matrimoniale, de leur identité et de leur sexualité » (§16 h) ?Surprenant, car le document d’étape pour la phase continentale du Synode (le DEC) montre que, pour de nombreux catholiques, la situation d’exclusion des personnes « divorcées remariées » de tous les sacrements et parfois de certains services d’Église est incompréhensible, voire scandaleuse, et que cette vision est partagée par tous les continents. Surprenant, car le « document de travail », l’Instrumentum laboris sorti en juin 2023, proposait de prendre en compte toutes les situations d’exclusion : les personnes « divorcées remariées » étaient bien citées au milieu des autres exclusion

