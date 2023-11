Le synode sur la synodalité : des pistes pour réformer la gouvernance de l'Église catholique

Ce doit être le point d'orgue du pontificat du pape François, l'aboutissement du changement de style insufflé par le premier successeur de saint Pierre venu « de l'autre bout du monde », jésuite qui plus est. Le « synode sur la synodalité », assemblée consultative convoquée par François, a conclu sa première session de travail vaticane par la publication samedi de ses conclusions provisoires.

Aucune décision n'a été prise, alors que cette assemblée composée d'évêques et autres hommes venus de toute la planète, mais également et pour la première fois de femmes ayant le droit de vote, doit se réunir de nouveau l'an prochain.

Cette conversion de l'Eglise à une approche plus « synodale », qui associe mieux l'ensemble du « peuple de Dieu », ne concerne pas seulement le niveau local. La curie romaine, l'équivalent du gouvernement de l'Eglise catholique, est également invitée à se montrer plus attentive aux remontées des Eglises locales et des expériences du terrain. headtopics.com

Finalement, le rapport insiste sur le fait que cette conversion de l'Eglise doit se faire au service du renforcement de sa vocation missionnaire, c'est-à-dire d'annonce de la foi au monde.ENQUÊTE - Le Vatican, une puissance financière à part

PRESSE ETRANGERE - Comment le Pape François tente d'ériger la transparence financière en credo du Vatican Attendu sur le sujet, le synode ne mentionne pas directement la question de la bénédiction des couples homosexuels. Il insiste en revanche sur la nécessité d'une « acceptation inconditionnelle » de tous, sans exclusive, mais sans « renoncer à la clarté dans la présentation du message de salut de l'Evangile ». headtopics.com

