Le syndicat des comédiens américain met fin à sa grève grâce à de nouvelles restrictions sur l'utilisation de l'IA

es figurants virtuels aux faux acteurs « mutants », le syndicat des comédiens américain se félicite des nouvelles restrictions sur l'utilisation de l'comme Disney et Netflix pour mettre fin à sa grève de près de quatre mois. Son conseil d'administration a voté vendredi à 86 % en faveur de la ratification de l'accord, qui doit maintenant être approuvé par les adhérents.

Le syndicat a obtenu une augmentation de salaire minimum de 7 % et un nouveau fonds de 40 millions de dollars par an destiné à reverser une partie des recettes des productions à succès aux acteurs. Mais les craintes autour de l'utilisation de l'IA constituaient un nouvel élément clé dans ces négociations. L'accord « permet à l'industrie d'avancer » dans ce domaine, « il ne bloque pas l'IA », a assuré Duncan Crabtree-Ireland, négociateur de la SAG-AFTRA, lors d'une conférence de presse vendredi.« Mais il garantit la protection des artistes. Leur droit au consentement est protégé, ainsi que leur droit au travail et à une rémunération équitable », s'est-il réjou

LESECHOS: Comment Netflix a sauvé l'« Egyptian Theatre », un cinéma mythique d'HollywoodIl a accueilli le premier tapis rouge d'Hollywood en 1922. L'« Egyptian Théâtre » menaçait de s'effondrer, notamment depuis le tremblement de terre de 1994, mais Netflix l'a restauré. Coût estimé de l'opération : 70 millions de dollars selon des estimations. Netflix ne communique pas de chiffre.

BFMTV: Netflix sauve l'Egyptian Theatre, un temple du cinéma à HollywoodSymbole de l'âge d'or d'Hollywood, l'Egyptian Theatre va réouvrir ses portes après une restauration financée par Netflix.

MAGAZİNECAPİTAL: Disney : après trois trimestres consécutifs de pertes d'abonnés, Disney+ reprend des couleursRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

COURRİERİNTER: La grève des acteurs à Hollywood aboutit à un projet d’accord historiqueAprès 118 jours de grève, le grand syndicat américain des acteurs annonce avoir obtenu une ébauche d’accord avec les studios hollywoodiens. Tous les détails n’en sont pas encore connus, mais il est qualifié d’historique par le syndicat SAG-AFTRA. La presse américaine en donne les grandes lignes et se penche sur les perspectives du secteur.

LİBE: Fin de la grève des acteurs à Hollywood : une victoire syndicale et un horizon inquiétantLe syndicat des acteurs, SAG-Afpra, et l’alliance des studios sont arrivés à un accord qui, après celui des scénaristes, signe le retour à la normale après presque six mois de blocage. Au prix d’une probable baisse future de la production.

VANİTYFAİRFR: La fille d’Albert de Monaco, Jazmin Grimaldi, célèbre la fin de la grève à Hollywood« Hallelujah ! » s’est réjouie sur Instagram la petite-fille de Grace Kelly, qui a participé activement au mouvement de grève du syndicat des acteurs américains, dont elle est membre.

