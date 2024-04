Le Suzuki Vitara se refait une beauté

Ça fait déjà dix ans que le discret Vitara crapahute en Europe, et semble continuer à mener une carrière plutôt honorable. Il faut dire que Suzuki a savamment aménagé cette carrière, en relançant l’intérêt pour le modèle tour à tour avec une première refonte esthétique (2018), une mécanique mild-hybrid 48V (2020), puis une version full-hybrid (2022). Cette fois, le constructeur revient sur le terrain de la cosmétique, mais aussi du contenu technologique.

Une face avant « lissée » Si les précédentes retouches esthétiques avaient pour but de donner plus de caractère au modèle, l’objectif est cette fois s’atteindre plus d’élégance. La nouvelle face avant semble « lissée », avec une grille presque entièrement débarrassée de chromes, de feux LED affinés, et une réelle économie de détails. Rien ne change par ailleurs, si ce ne sont de nouvelles teintes, et de nouvelles jantes « aérodynamiques ». À l’intérieur aussi, on reste en terrain conn

