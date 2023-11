Le superéthanol-E85 : un carburant économique et écologique

Payer son carburant environ un euro le litre, cela relève aujourd'hui du fantasme. Voire de l'utopie. Pourtant, il existe bien un moyen de faire le plein sans se ruiner. Et de plus en plus de stations-service en France le proposent. C'est le superéthanol-E85, un carburant qui mélange de l'essence et de l'éthanol produit à partir de plantes, de betteraves et de céréales cultivées en France ou en Europe.

Seul véritable inconvénient : l'E85 entraîne une surconsommation de carburant de l'ordre de 25%. On note également, parfois, un gain de performances à cause de l'indice d'octane plus élevé que celui des carburants traditionnels.Parfois appelé bioéthanol-E85, le carburant a franchi un cap, au mois d'octobre. Il est maintenant distribué dans 3 500 stations-service, soit 40% des stations françaises. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 351 stations le distribuent, soit 46% du total des stations selon la Collective du bioéthanol. Le nombre a progressé de 35 stations depuis septembre 202





