Le suicide est la première cause de décès maternels en France

Dans une nouvelle étude de l'Inserm et de Santé publique France, publiée ce mercredi 3 avril, le suicide, avec d’autres causes psychiatriques, s’avère être la première cause des «décès maternels» en France, ces derniers étant en effet des morts liées à la grossesse ou à l’accouchement. C'est rare, mais cela existe. En France, en moyenne 90 femmes décèdent chaque année suite à des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement, soit une tous les quatre jours.

Et la principale raison en est le suicide, selon une étude de l'Inserm et de Santé publique France publiée ce mercredi 3 avril. Ces données ont été traitées par des professionnels de la santé. En effet, de 2016 à 2018, 272 décès maternels ont été enregistrés, couvrant la période de la conception jusqu'à un an après l'accouchement. Prenant en compte ces statistiques, les experts ont pu établir un classement des principales causes de mortalit

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



CNEWS / 🏆 27. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

France: dans son effort pour une économie de guerre, la France songe à des réquisitionsSebastien Lecornu, le ministre français des Armées, a annoncé ce mardi 26 mars, lors d'une conférence de presse, qu'il n'excluait pas de recourir à des réquisitions pour accélérer la production afin de fournir l'armée française et d'assurer un soutien à l'Ukraine.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

La France inscrit l’IVG dans sa Constitution, « une étape qui restera dans l’Histoire »Ce lundi 4 mars 2024, le Parlement réuni en Congrès à Versailles a voté pour l’inscription du droit à l’avortement dans la Constitution. Une cérémonie officielle, ouverte au public, aura lieu vendredi 8 mars

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Rappel produit : Du jambon contaminé à la listeria dans des magasins U dans toute la FranceCe jambon contaminé a été mis en vente dans neuf régions entre les 5 et 8 mars.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

62 femmes dans l'histoire de France et dans le mondeAvec une exposition sur 62 femmes qui ont marqué l’Histoire de France, la ville de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) a fait preuve d‘originalité à l’occasion de la Journée des Droits des Femmes.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

La France dans la poule des champions du monde, les Bleues dans un groupe denseLa France dans la poule des champions du monde, les Bleues dans un groupe dense

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

Effondrement d'un pont dans le Gard : dans quel état se trouvent ces ouvrages en France ?Le récent effondrement d’un pont dans le Gard a relancé l’inquiétude sur l’état de ces infrastructures en France. Et si un seul blessé est à déplorer, le souvenir du drame de Gênes, avec la rupture du pont Morandi en 2018, est toujours vif dans les esprits.

La source: CNEWS - 🏆 27. / 63 Lire la suite »