C’est un parallèle historique qui fait polémique. L’anthropologue Didier Fassin, professeur au Collège de France, a, dans une tribune publiée par le journal en ligne AOC et intitulée 'Le spectre d’un génocide à Gaza', décelé de 'préoccupantes similarités' entre la riposte israélienne à Gaza et le génocide des Herero perpétré par les colonisateurs allemands à partir de 1904 dans le Sud-Ouest africain (l’actuelle Namibie).

Des historiens, philosophes et sociologues (dont Bruno Karsenti, Danny Trom ou Luc Boltanski) ont répondu à Didier Fassin sur AOC. La sociologue Eva Illouz a elle aussi critiqué cette comparaison dans la revue K. et Philosophie magazine. Didier Fassin s’est défendu sur AOC. L’Express publie aujourd’hui le point de vue de l’historien belge Joël Kotek, professeur à l’Université libre de Bruxelles et à l’IEP de Paris, spécialiste des génocides, notamment de celui des Herer





LEXPRESS » / 🏆 34. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Gaza : 50 Français et ayants droit autorisés à quitter Gaza ce samediVIDÉO - Les évacuations d’étrangers ou de binationaux se poursuivent à Gaza. Ce samedi, 50 Français et ayants droit sont autorisés à quitter l’enclave palestinienne par le terminal égyptien de Rafah, a appris BFMTV. Ils seront pris en charge par les services de l’ambassade de France en Égypte et transportés...

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Israël/ Gaza: 'L'aide humanitaire doit arriver à Gaza sans entrave' souligne Emmanuel MacronVIDÉO - Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu en Égypte pour rencontrer le président Abel Fattah al-Sissi afin de discuter de la situation entre Israël et la bande de Gaza.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Israël/ Gaza: des militaires israéliens témoignent de leurs précédentes incursions dans la bande de GazaVIDÉO - Des militaires israéliens racontent leurs expériences et la dureté des précédentes incursions dans la bande de Gaza.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

L'armée israélienne appelle les Palestiniens à se rendre dans le sud de la bande de Gaza pour recevoir de l'aide humanitaireL'armée israélienne a appelé les Palestiniens à se rendre dans le sud de la bande de Gaza, où l'aide humanitaire, par l'Égypte et les États-Unis, va être accrue dimanche. Les civils du nord de Gaza et de la ville de Gaza devraient se déplacer temporairement au sud du Wadi Gaza, vers une zone plus sûre où ils pourront recevoir de l'eau, de la nourriture et des médicaments. Israël a imposé un siège total à Gaza, coupant les approvisionnements en eau, électricité et nourriture. L'ONU estime que 100 camions d'aide humanitaire par jour sont nécessaires.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Conférence de presse de Didier Deschamps avant le match contre GibraltarDidier Deschamps sera en conférence de presse avec Kylian Mbappé avant le match contre Gibraltar. Deschamps parle de l'importance de l'entraînement et des exigences pour les joueurs internationaux.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Didier Parakian se taille un costume de VRP de Marseille à l’Assemblée nationalePropulsé député depuis la nomination de Sabrina Agresti-Roubache au ministère de la Ville en juillet dernier, Didier Parakian se pose en VRP

La source: MadeMarseille - 🏆 21. / 68 Lire la suite »