Le sous-préfet de Villefranche-de-Rouergue évoque son action dans l'Arrondissement

Depuis mai 2023, le haut fonctionnaire a pris ses quartiers au sein des locaux de la sous-préfecture de Villefranche-de-Rouergue. En ce début de nouvelle année, celui-ci revient sur les principaux dossiers d'un Arrondissement qui va de Baraqueville à Salvagnac-Cajarc en passant par Decazeville ou Capdenac-Gare, et bien évidemment de son action dans le Département.

Quel regard portez-vous sur l’Arrondissement que vous avez appris à découvrir au cours de vos nombreuses visites sur le territoire ? Tout d'abord c'est un très bel Arrondissement avec 96 communes et des EPCI qui depuis des années ont cultivé un lien de proximité avec l'État. Il y a une culture du partenariat qui est bien installée. C'est un territoire rural avec une grande filière agroalimentaire et en même temps marquée par un fort dynamisme économique. Et mon rôle, en tant que sous-préfet, est d’être un trait d’union entre l’État et les communes. Nous sommes au côté des maires pour les soutenir dans leurs missions





